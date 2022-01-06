Подразделения постсоветского «аналога НАТО» начали «выполнение задач» по подавлению беспорядков в Казахстане: Россия отправила десантников

Организация Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) направила военных в Казахстан. От России в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск.
Об этом сообщили в организации, цитирует Интерфакс.
Как отмечается, их задачей станет охрана государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка.
В настоящее время передовые подразделения российских военных уже начали «выполнение задач» в Казахстане, однако переброска подразделений еще продолжается.
Также в ОДКБ уточнили, что в состав миротворческого контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. В настоящее время неизвестно, какие войска отправили остальные страны.
По данным Министерства здравоохранения, во время протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Как рассказала первый заместитель главы Минздрава Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала «Хабар 24», 400 человек госпитализированы, 62 пострадавших в реанимации. В то же время, в Минздраве не назвали количество погибших во время массовых протестов.
Тем временем на площадь Республики в Алматы снова стали сходиться люди. По данным местных СМИ, в настоящее время там находится около 300 человек. также протестующие выходят на улицы и площади других городов.
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