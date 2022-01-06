Подразделения постсоветского «аналога НАТО» начали «выполнение задач» по подавлению беспорядков в Казахстане: Россия отправила десантников

Организация Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) направила военных в Казахстан. От России в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Об этом сообщили в организации, цитирует Интерфакс.

Как отмечается, их задачей станет охрана государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка.

В настоящее время передовые подразделения российских военных уже начали «выполнение задач» в Казахстане, однако переброска подразделений еще продолжается.

Также в ОДКБ уточнили, что в состав миротворческого контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. В настоящее время неизвестно, какие войска отправили остальные страны.

По данным Министерства здравоохранения, во время протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Как рассказала первый заместитель главы Минздрава Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала «Хабар 24», 400 человек госпитализированы, 62 пострадавших в реанимации. В то же время, в Минздраве не назвали количество погибших во время массовых протестов.