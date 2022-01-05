Постсоветский «аналог НАТО» согласился направить миротворческие силы для подавления беспорядков в Казахстане

Совет Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) согласился направить в Казахстан миротворческие силы для подавления беспорядков.

Об этом в Facebook написал глава Совета, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — написал Пашинян.

Как пишут российские СМИ, глава комитета Госдумы России по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Леонид Калашников заявил, что миротворческие силы ОДКБ будут задействованы в основном для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился в ОДКБ за помощью с подавлением протестов. ОДКБ – международная организация, созданная на постсоветском пространстве для защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.