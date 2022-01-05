Президент Казахстана обратился к народу: анонсировал новые предложения и объявил об отстранении с должности Назарбаева

«Как глава государства и с сегодняшнего дня глава Совета безопасности собираюсь действовать максимально жестко», — подчеркнул он.

В частности, Токаев сообщил, что возглавит Совет безопасности республики, ранее этот пост занимал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на фоне массовых протестов и беспорядков выступил с обращением к народу.

По словам Токаева, он останется в столице Нур-Султане, «что бы там ни было».

Кроме этого, президент Казахстана отметил «высокую организованность хулиганствующих элементов» и заверил, что это свидетельствует о «тщательно продуманном плане действий заговорщиков, мотивированных финансово».

Также Токаев анонсировал в ближайшее время «новые предложения по политической трансформации Казахстана» и заверил, что «остается на прежней позиции последовательных реформ».