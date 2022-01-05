Президент Казахстану звернувся до народу: анонсував нові пропозиції та оголосив про усунення з посади Назарбаєва

«Як глава держави і відсьогодні глава Ради безпеки збираюся діяти максимально жорстко», — наголосив він.

Зокрема, Токаєв повідомив, що очолить Раду безпеки республіки, раніше цю посаду обіймав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів і заворушень виступив зі зверненням до народу.

За словами Токаєва, він залишиться у столиці Нур-Султані, «що б не було».

Окрім цього, президент Казахстану звернув увагу на «високу організованість елементів, що хуліганять» і запевнив, що це свідчить про «ретельно продуманий план дій змовників, мотивованих фінансово».

Також Токаєв анонсував найближчим часом «нові пропозиції з політичної трансформації Казахстану» і запевнив, що «залишається на колишній позиції послідовних реформ».