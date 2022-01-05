Президент Казахстану запровадив надзвичайний стан ще в одному регіоні, в Алмати сталися сутички мітингувальників із поліцією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв через масові протести запровадив режим надзвичайного стану та комендантську годину в Алматинській області.

Відповідний указ розміщений на сайті президента Казахстану.

Як зазначається в документі, надзвичайний стан діятиме з 12:30 середи, 5 січня, до 00:00 середи, 19 січня.

На період дії надзвичайного стану з 23:00 до 07:00 впроваджена комендантська година.

Тим часом агентство Интерфакс-Казахстан повідомило, що в центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією, є постраждалі. Поліцейські застосовують спецзасоби.

Водночас деякі правоохоронці приєднуються до протестувальників.

За даними агентства, наразі по медичну допомогу звернулися 190 людей, з них 40 — госпіталізовані, семеро постраждалих перебувають у реанімації, четверо з них — поліцейські.

Частина протестувальників прорвалася до акімату (адміністрації) Алмати.

Також мітингувальники штурмують акімати в інших містах Казахстану.