Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение еще в одном регионе, в Алматы произошли столкновения митингующих с полицией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за массовых протестов ввел режим чрезвычайного положения и комендантский час в Алматинской области.
Соответствующий указ размещен на сайте президента Казахстана.
Как указывается в документе, чрезвычайное положение будет действовать с 12:30 среды, 5 января, до 00:00 среды, 19 января.
На период действия чрезвычайного положения с 23:00 до 07:00 введен комендантский час.
Тем временем агентство Интерфакс-Казахстан сообщило, что в центре Алматы начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие. Полицейские используют спецсредства.
В то же время некоторые правоохранители присоединяются к протестующим.
По данным агентства, в настоящее время за медицинской помощью обратились 190 человек, из них 40 — госпитализированы, семеро пострадавших находятся в реанимации, четверо из них — полицейские.
Часть протестующих прорвалась в акимат (администрацию) Алматы.
Также митингующие штурмуют акиматы в других городах Казахстана.
- На западе Казахстана в Мангистауской области со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау, они первыми в стране выразили недовольство.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Люди скандируют: «Шал кет!» («Долой деда») — это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал этот пост, а сейчас возглавляет Совет безопасности Казахстана.
- 4 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. В Алматы на период чрезвычайного положения ввели комендантский час — с 23:00 до 07:00.
- 5 января Токаев отправил правительство в отставку, как того требуют протестующие.