Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение еще в одном регионе, в Алматы произошли столкновения митингующих с полицией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за массовых протестов ввел режим чрезвычайного положения и комендантский час в Алматинской области.

Соответствующий указ размещен на сайте президента Казахстана.

Как указывается в документе, чрезвычайное положение будет действовать с 12:30 среды, 5 января, до 00:00 среды, 19 января.

На период действия чрезвычайного положения с 23:00 до 07:00 введен комендантский час.

Тем временем агентство Интерфакс-Казахстан сообщило, что в центре Алматы начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие. Полицейские используют спецсредства.

В то же время некоторые правоохранители присоединяются к протестующим.

По данным агентства, в настоящее время за медицинской помощью обратились 190 человек, из них 40 — госпитализированы, семеро пострадавших находятся в реанимации, четверо из них — полицейские.

Часть протестующих прорвалась в акимат (администрацию) Алматы.

Также митингующие штурмуют акиматы в других городах Казахстана.