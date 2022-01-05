Пострадянський «аналог НАТО» погодився надіслати миротворчі сили для придушення заворушень у Казахстані

Рада Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодився надіслати до Казахстану миротворчі сили для придушення заворушень.

Про це у Facebook написав голова Ради, премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

«У звʼязку зі зверненням Президента Республіки Казахстан К.-Ж.К. Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, в тому числі втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстані на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в цій країні», — написав Пашинян.

Як пишуть російські ЗМІ, глава комітету Держдуми Росії у справах Співдружності Незалежних Держав (СНД) Леонід Калашніков заявив, що миротворчі сили ОДКБ будуть залучені здебільшого для забезпечення безпеки об'єктів інфраструктури.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу з придушенням протестів. ОДКБ — міжнародна організація, створена на пострадянському просторі для захисту на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів. Зараз до складу ОДКБ входять шість держав: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.