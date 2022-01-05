В Алмати розпочалася антитерористична операція, точаться вуличні бої

У казахстанському місті Алмати розпочалася антитерористична операція після заворушень, повʼязаних із підвищенням цін на пальне.

Про це пише «Радіо Аззатик».

«На жаль, радикально налаштовані прихильники заворушень завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку та встановлення безпеки. Екстремісти здійснюють мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу. Ба більше, піддають загрозі життя та здоровʼю мирних городян, перешкоджаючи роботі медичних працівників і завдаючи шкоди поліклінікам та лікарням», — йдеться в повідомленні комендатури міста.