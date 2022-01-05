В Алмати розпочалася антитерористична операція, точаться вуличні бої

У казахстанському місті Алмати розпочалася антитерористична операція після заворушень, повʼязаних із підвищенням цін на пальне.
Про це пише «Радіо Аззатик».
«На жаль, радикально налаштовані прихильники заворушень завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів щодо наведення порядку та встановлення безпеки. Екстремісти здійснюють мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу. Ба більше, піддають загрозі життя та здоровʼю мирних городян, перешкоджаючи роботі медичних працівників і завдаючи шкоди поліклінікам та лікарням», — йдеться в повідомленні комендатури міста.
Комендантом Алмати призначено начальника департаменту поліції міста Каната Таймерденова. «У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку. Комендатура Алмати закликає мешканців зберігати спокій та сприяти правоохоронним органам у наведенні конституційного порядку та встановленні громадської безпеки», — додали в комендатурі.
Тим часом онлайн-ЗМІ публікують відео боїв, які почалися на вулицях міста.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема в найбільших містах області Жанаозен і Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію і кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття.
- 4 січня Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану введено комендантську годину — з 23:00 до 07:00.
- 5 січня Токаєв відправив уряд у відставку, як того вимагали протестувальники, а також розширив режим НС на Алматинську область. Попри відставку уряду, протести лише посилилися — тепер активісти штурмують і підпалюють будівлі адміністрацій та борються з поліцією.
- Токаєв також заявив, що звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні заворушень.