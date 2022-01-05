Президент Казахстану заявив, що звернувся до ОДКБ по допомогу для придушення протестів у країні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу з придушенням протестів.
Про це пише Insider.
«Покладаючись на Договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ — допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу. Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави та, найголовніше, напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу», — сказав Токаєв.
За його словами, «терористичні банди» беруть під контроль великі обʼєкти інфраструктури у країні. Токаєв додав, що під Алмати триває «завзятий бій терористичних банд із повітряно-десантними підрозділами Міноборони».
ОДКБ — міжнародна організація, створена на пострадянському просторі для захисту на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів. Зараз до складу ОДКБ входять шість держав: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
Онлайн-ЗМІ також опублікували дані про постраждалих, оприлюднені Міністерством внутрішніх справ. Під час протестів загинули 8 співробітників поліції та Нацгвардії, ще 317 — отримали поранення.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема в найбільших містах області Жанаозен і Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію і кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття.
- 4 січня Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану запровадили комендантську годину — з 23:00 до 07:00.
- 5 січня Токаєв відправив уряд у відставку, як того вимагали протестувальники, а також розширив режим НС на Алматинську область. Попри відставку уряду, протести лише посилилися — тепер активісти штурмують і підпалюють будівлі адміністрацій та борються з поліцією.
- У Казахстані почалися перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, не працюють більшість телеканалів. На вулицях Алмати протестувальники почали зводити барикади.