Президент Казахстану заявив, що звернувся до ОДКБ по допомогу для придушення протестів у країні

«Покладаючись на Договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ — допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу. Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави та, найголовніше, напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу», — сказав Токаєв.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу з придушенням протестів.

За його словами, «терористичні банди» беруть під контроль великі обʼєкти інфраструктури у країні. Токаєв додав, що під Алмати триває «завзятий бій терористичних банд із повітряно-десантними підрозділами Міноборони».

ОДКБ — міжнародна організація, створена на пострадянському просторі для захисту на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів. Зараз до складу ОДКБ входять шість держав: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Онлайн-ЗМІ також опублікували дані про постраждалих, оприлюднені Міністерством внутрішніх справ. Під час протестів загинули 8 співробітників поліції та Нацгвардії, ще 317 — отримали поранення.