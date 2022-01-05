Президент Казахстана заявил, что обратился в ОДКБ за помощью для подавления протестов в стране

«Полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и, самое главное, нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов.

По его словам, «террористические банды» берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране. Токаев добавил, что под Алматы продолжается «упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны».

ОДКБ — международная организация, созданная на постсоветском пространстве для защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Сейчас в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белорусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Онлайн-СМИ также опубликовали данные о пострадавших, обнародованные Министерством внутренних дел. Во время протестов погибли 8 сотрудников полиции и Нацгвардии, 317 — получили ранения.