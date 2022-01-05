Президент Казахстана заявил, что обратился в ОДКБ за помощью для подавления протестов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов.
Об этом пишет Insider.
«Полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и, самое главное, нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал Токаев.
По его словам, «террористические банды» берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране. Токаев добавил, что под Алматы продолжается «упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны».
ОДКБ — международная организация, созданная на постсоветском пространстве для защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Сейчас в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белорусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Онлайн-СМИ также опубликовали данные о пострадавших, обнародованные Министерством внутренних дел. Во время протестов погибли 8 сотрудников полиции и Нацгвардии, 317 — получили ранения.
- На западе Казахстана, в Мангистауской области со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу.
- 4 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. В Алматы на период чрезвычайного положения ввели комендантский час — с 23:00 до 07:00.
- 5 января Токаев отправил правительство в отставку, как того требовали протестующие, и расширил режим ЧП на Алматинскую область. Несмотря на отставку правительства, протесты только усилились — теперь активисты штурмуют и поджигают здания администраций и борются с полицией.
- В Казахстане начались перебои с интернетом и мобильной связью, не работают большинство телеканалов. На улицах Алматы протестующие начали строить баррикады.