В Алматы началась антитеррористическая операция, идут уличные бои

В казахстанском городе Алматы началась антитеррористическая операция после беспорядков, связанных с повышением цен на топливо.
Об этом пишет Радио Аззатык.
«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам», — говорится в сообщении комендатуры города.
Комендантом Алматы назначен начальник департамента полиции Канат Таймерденов. «В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка. Комендатура Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности», — добавили в комендатуре.
Тем временем в интернете публикуют видео боев, которые начались на улицах города.
- На западе Казахстана, в Мангистауской области со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу.
- 4 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. В Алматы на период чрезвычайного положения ввели комендантский час — с 23:00 до 07:00.
- 5 января Токаев отправил правительство в отставку, как того требовали протестующие, и расширил режим ЧП на Алматынскую область. Несмотря на отставку правительства, протесты только усилились — теперь активисты штурмуют и поджигают здания администраций и борются с полицией.
- Токаев также заявил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении беспорядков.