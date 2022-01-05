В Алматы началась антитеррористическая операция, идут уличные бои

В казахстанском городе Алматы началась антитеррористическая операция после беспорядков, связанных с повышением цен на топливо.

Об этом пишет Радио Аззатык.

«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам», — говорится в сообщении комендатуры города.