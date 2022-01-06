Підрозділи пострадянського «аналога НАТО» розпочали «виконання завдань» з придушення заворушень у Казахстані: Росія відправила десантників

Організація Договору з колективної безпеки (ОДКБ) направила військових до Казахстану. Від Росії до складу контингенту увійшли підрозділи повітрянодесантних військ.

Про це повідомили в організації, цитує Интерфакс.

Як зазначається, їхнім завданням стане охорона державних та військових обʼєктів, сприяння силам правопорядку.

Наразі передові підрозділи російських військових вже розпочали «виконання завдань» у Казахстані, проте перекидання підрозділів ще триває.

Також в ОДКБ уточнили, що до складу «миротворчого контингенту» увійшли військові Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії. Нині невідомо, які війська відправили інші країни.

За даними Міністерства охорони здоров’я, під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей. Як розповіла перша заступниця голови МОЗ Ажар Гініят в ефірі державного телеканалу «Хабар 24», 400 людей госпіталізовано, 62 постраждалих у реанімації. Водночас у МОЗ не назвали кількість загиблих під час масових протестів.