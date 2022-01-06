«Антитеррористическая операция» в Алматы: военные и силовики взяли под усиленную охрану все админздания, под контролем и аэропорт

На площадь Республики, где находились около 200 протестующих, некоторые с огнестрельным оружием, стянули около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

Силовики и военные утром 6 января провели в Алматы «антитеррористическую операцию».

Впоследствии военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо протестующих. В ходе спецоперации на площади между военными и вооруженными людьми началась интенсивная перестрелка.

После этого военные уехали с площади, несколько человек остались на баррикадах.

Полиция Алматы сообщила, что ночью была попытка штурма здания ведомства, десятки нападавших были убиты.

Тем временем все административные и правительственные здания в столице Казахстана взяли под усиленную охрану, возле аэропорта также стоит военная техника. В Алматы начал работать общественный транспорт.

Также местные Telegram-каналы сообщают, что в Казахстане временно приостановили деятельность финансовых учреждений, в том числе банков второго уровня и казахской фондовой биржи.