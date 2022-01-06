«Антитерористична операція» в Алмати: військові та силовики взяли під посилену охорону всі адміністративні будівлі, під контролем і аеропорт

Силовики та військові вранці 6 січня провели в Алмати «антитерористичну операцію».
Про це повідомляється на Telegram-каналі «Sputnik Казахстан».
На площу Республіки, де перебували близько 200 протестувальників, деякі з вогнепальною зброєю, стягнули приблизно 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки із озброєними силовиками.
Згодом військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце протестувальників. Під час спецоперації на площі між військовими та озброєними людьми почалася інтенсивна перестрілка.
Після цього військові поїхали з площі, декілька людей залишилися на барикадах.
Поліція Алмати повідомила, що вночі була спроба штурму будівлі відомства, десятки нападників убито.
Тим часом всі адміністративні та урядові будівлі у столиці Казахстану взяли під посилену охорону, біля аеропорту також стоїть військова техніка. В Алмати почав працювати громадський транспорт.
За даними місцевих Telegram-каналів, у Казахстані тимчасово призупинили діяльність фінансових установ, зокрема банків другого рівня та казахстанської фондової біржі.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема в найбільших містах області Жанаозен і Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію і кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття.
- 4 січня Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану введено комендантську годину — з 23:00 до 07:00.
- 5 січня Токаєв відправив уряд у відставку, як того вимагали протестувальники, а також розширив режим НС на Алматинську область. Попри відставку уряду, протести лише посилилися — активісти штурмували і підпалювали будівлі адміністрацій та нападали на правоохоронців.
- У місті Алмати 5 січня розпочалася антитерористична операція.