«Антитерористична операція» в Алмати: військові та силовики взяли під посилену охорону всі адміністративні будівлі, під контролем і аеропорт

На площу Республіки, де перебували близько 200 протестувальників, деякі з вогнепальною зброєю, стягнули приблизно 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки із озброєними силовиками.

Про це повідомляється на Telegram-каналі «Sputnik Казахстан».

Силовики та військові вранці 6 січня провели в Алмати «антитерористичну операцію».

Згодом військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце протестувальників. Під час спецоперації на площі між військовими та озброєними людьми почалася інтенсивна перестрілка.

Після цього військові поїхали з площі, декілька людей залишилися на барикадах.

Поліція Алмати повідомила, що вночі була спроба штурму будівлі відомства, десятки нападників убито.

Тим часом всі адміністративні та урядові будівлі у столиці Казахстану взяли під посилену охорону, біля аеропорту також стоїть військова техніка. В Алмати почав працювати громадський транспорт.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Казахстані тимчасово призупинили діяльність фінансових установ, зокрема банків другого рівня та казахстанської фондової біржі.