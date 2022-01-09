Лідери країн пострадянського «аналога НАТО» 10 січня проведуть онлайн-конференцію. У ній візьме участь Путін

У понеділок, 10 січня, лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) проведуть онлайн-саміт у форматі відеоконференції.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

«На сесії буде обговорено питання «Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації», — йдеться у повідомленні.