У Казахстані за час протестів затримали майже 6 тисяч людей

У Казахстані за сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців. Порушено 125 кримінальних справ, повідомляє пресслужба президента Казахстану.
Як передає ТАСС, у Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що серед затриманих — 300 втікачів, які намагалися залишити країну зі зброєю і грошима.
KazTAG пише, що із загальної кількості затриманих понад 500 людей вже перебувають під адміністративним арештом, а 134 — підозрюються в особливо тяжких злочинах.
Крім цього, у МВС уточнили кількість загиблих силовиків — 16, а не 18, як повідомлялося раніше. Під час протестів постраждали 1,3 тисячі поліцейських, бійців Нацгвардії та військових.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручено взяти під охорону стратегічні обʼєкти.
- Точна кількість загиблих демонстрантів досі невідома. Попередньо, загинули понад 50 людей. Поранення отримали понад тисячу протестувальників.