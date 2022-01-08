Протести у Казахстані: в Алмати під час заворушень загинули діти, Росія цілодобово перекидає літаки з військовими та технікою

У Казахстані триває «антитерористична операція», в Алмати о 22-й годині вмикали сирени, які нагадували про початок комендантської години.

Про це повідомляють Informburo.kz і низка інших місцевих ЗМІ.

За даними правоохоронних органів Казахстану, у Східно-Казахстанській області затримали 500 людей, які нібито були під дією наркотиків. У затриманих вилучили саморобну холодну зброю та пляшки із запалювальною сумішшю. Також правоохоронці розповіли, що у Жамбилській області затримали 139 осіб зі зброєю. Окрім цього, у затриманих нібито була киргизька валюта. Наразі у всіх регіонах триває режим надзвичайного стану та комендантська година.

Тим часом державний телеканал «Хабар 24» повідомив, що аеропорт міста Алмати зачинений на невизначений час.

«Коли буде відновлена діяльність аеропорту Алмати, поки невідомо. Точна інформація про відновлення його роботи зʼявиться пізніше», — вказує телеканал.

Раніше повідомлялося, що аеропорт запрацює 10 січня.