МВС Казахстану повідомляє про 26 убитих протестувальників. У країні ввели критичний рівень «терористичної небезпеки»

Через масові протести в усіх регіонах Казахстану запровадили максимальний рівень «терористичної небезпеки». При максимальному рівні «терористичної небезпеки» силовики можуть проводити особистий огляд та огляд речей, а також тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту. А ще вони можуть безперешкодно проникати в будь-які приміщення. Крім того, на території країни виставили 70 цілодобових блокпостів.

Про це вранці 7 січня повідомляє казахський державний телеканал «Хабар 24» із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ країни.

У Казахстані під час «спецоперації» вбили 26 учасників акції протесту, затримали понад три тисячі, ще 18 поранено.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що до країни почали прибувати «миротворці» із ОДКБ. Вони, за його словами, зараз не беруть участь у бойових операціях, а «відповідають за прикриття та охорону державних обʼєктів». Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявляв, що в Казахстані чисельність «миротворців» із організації досягатиме близько 2,5 тисячі (загалом у розпорядженні ОДКБ є близько трьох тисяч військових).

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 7 січня провів засідання контртерористичного штабу, де заявив, що в усіх регіонах країни відновлено «конституційний порядок», однак потрібно продовжувати «контртерористичні операції до повного знищення бойовиків».

Канал Sputnik вранці 7 січня повідомляє, що у країні знову вимкнули інтернет.

У Казахстані шостий день — із 2 січня — продовжуються протести, які почались через різке підвищення цін на скраплений газ. До вечора 4 січня люди на протестах почали висувати політичні вимоги: відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Попри відставку уряду та зниження цін на газ, протести не припинилися, а лише посилилися — тепер активісти штурмують будівлі адміністрацій і борються з поліцією.