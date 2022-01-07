МВД Казахстана сообщает о 26 убитых активистах. В стране ввели критический уровень «террористической опасности»

В Казахстане во время «спецоперации» убили 26 участников акции протеста, задержали более трех тысяч, еще 18 ранены.

Об этом утром 7 января сообщает казахский государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Также, по данным МВД, погибли два военнослужащих Нацгвардии, 216 пострадали.

Из-за массовых протестов во всех регионах Казахстана ввели максимальный уровень «террористической опасности». При максимальном уровне «террористической опасности» силовики могут проводить личный досмотр и досмотр вещей, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта. Еще они могут беспрепятственно проникать в любое помещение. Кроме этого, на территории страны выставили 70 круглосуточных блокпостов.