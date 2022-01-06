Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма в связи с массовыми протестами против правящего режима.

Как сообщают ряд местных СМИ, участникам протестов может грозить тюремное заключение от 8 лет до пожизненного с лишением гражданства.

Кроме этого, создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по беспорядкам. Ранее соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.