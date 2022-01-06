Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма в связи с массовыми протестами против правящего режима.
Как сообщают ряд местных СМИ, участникам протестов может грозить тюремное заключение от 8 лет до пожизненного с лишением гражданства.
Кроме этого, создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по беспорядкам. Ранее соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.
Протесты на площадях городов продолжаются. Напряженная обстановка в Алматы — туда согнали бронетехнику и военных, чтобы усилить полицию и Нацгвардию. Силовики продолжают так называемую «контртеррористическую операцию» в городе. Ранее в МВД сообщали, что «зачистили» центральную площадь от демонстрантов с применением оружия.
В столице страны ограничили выезд и въезд (с 23:00 до 07:00). Исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- По состоянию на 6 января в ходе протестов погибли минимум 30 демонстрантов. В МВД заявили о 18 погибших силовиках. В общей сложности ранения получили более тысячи человек, задержаны — почти 2,5 тысячи. Точных данных о количестве погибших до сих пор нет.