МВД Казахстана отчиталось о «зачистке» площади в Алматы и потерях среди силовиков

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что по состоянию на 17:30 (по Киеву) 6 января, в ходе подавления протестов и стычек с демонстрантами погибли 18 полицейских и еще 748 правоохранителей получили ранения.
Об этом со ссылкой на спикера МВД сообщили РИА Новости.
В ведомстве заявили, что всех, кто окажет вооруженное сопротивление и не подчинится требованиям сложить оружие, «ждет уничтожение». Силовики задержали уже 2 298 человек. О количестве убитых демонстрантов в ведомстве не сообщают. По последним данным погибли более 30 протестующих и более 1 тысячи ранены. Точных данных пока нет.
В МВД также отчитались и о ситуации по стране — в столице, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная. В Актюбинской, Атырауской, Западноказахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.
Напряженной остается ситуация в Алматы — силовики продолжают «зачистку». Сообщается, что на центральной площади Республики демонстрантов разогнали. Днем по ним вели огонь из автоматов.
- В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые изначально были вызваны повышением стоимости топлива в 2—2,5 раза. Уже 4 января протесты начались по всей стране и переросли в восстание против правящего режима. Демонстранты требуют отправить правительство в отставку.
- С 4 января в стране начались стычки с силовиками и попытки захвата админзданий, а президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь Организации Договора по коллективной безопасности.
- С 6 января в Алматы началась так называемая антитеррористическая операция — силовики и военные с оружием в руках начали зачистку города от групп демонстрантов. Также в страну прибыли российские военные, на подходе войска Беларуси.