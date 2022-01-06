InformNapalm: Россия отправляет в Казахстан военных, участвовавших в захвате Крыма и войне на Донбассе

Россия отправит в Казахстан военных из 45 отдельной бригады спецназа десантников, 98 дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Они участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.
Об этом пишет InformNapalm.
Согласно предыдущим расследованиям сообщества, российские военные из 98 дивизии были замечены в Украине в составе 217 парашютно-десантного полка и 331 парашютно-десантного полка. В то же время, 45 бригада была образована в 2014 году, до этого она была полком. В частности, ранее в 45 бригаде служил один из главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков).
По данным СМИ, российские военные будут использованы для зачистки наиболее протестных городов Казахстана. После этого их направят на защиту стратегических объектов для России, в частности, космодрома «Байконур», полигона для испытаний средств ПВО и других.
- В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, первоначально вызванные повышением стоимости топлива в 2—2,5 раза. Уже 4 января протесты начались по всей стране и переросли в восстание против правящего режима. Демонстранты требуют отставки правительства.
- С 4 января в стране начались столкновения с силовиками и попытки захвата админзданий, а президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь Организации Договора по коллективной безопасности. В страну направляются войска из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Российские десантники уже прибыли в Казахстан.
- 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. В Алматы на период чрезвычайного положения введен комендантский час — с 23:00 до 07:00. 5 января Токаев отправил правительство в отставку, как того требовали протестующие, а также расширил режим ЧП на Алматинскую область. Впоследствии режим чрезвычайного положения и комендантский час были введены на всей территории Казахстана.