InformNapalm: Россия отправляет в Казахстан военных, участвовавших в захвате Крыма и войне на Донбассе

Россия отправит в Казахстан военных из 45 отдельной бригады спецназа десантников, 98 дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Они участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.

Об этом пишет InformNapalm.

Согласно предыдущим расследованиям сообщества, российские военные из 98 дивизии были замечены в Украине в составе 217 парашютно-десантного полка и 331 парашютно-десантного полка. В то же время, 45 бригада была образована в 2014 году, до этого она была полком. В частности, ранее в 45 бригаде служил один из главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков).

По данным СМИ, российские военные будут использованы для зачистки наиболее протестных городов Казахстана. После этого их направят на защиту стратегических объектов для России, в частности, космодрома «Байконур», полигона для испытаний средств ПВО и других.