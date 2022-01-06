InformNapalm: Росія відправляє до Казахстану військових, які брали участь у захопленні Криму та війні на Донбасі

Росія відправить до Казахстану військових із 45 окремої бригади спецпризначення десантників, 98 дивізії десантників та Центру спецпризначення РФ «Сенеж». Вони брали участь у захопленні Криму та війні на Донбасі.

Про це пише InformNapalm.

Згідно з попередніми розслідуваннями спільноти, російські військові з 98 дивізії були помічені в Україні у складі 217 парашутно-десантного полку та 331 парашутно-десантного полку. Водночас 45 бригада була утворена в 2014 році, до цього вона була полком. Зокрема, раніше у 45 бригаді служив один із ватажків бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков).

За даними ЗМІ, російських військових використовуватимуть для зачистки найбільш протестних міст Казахстану. Після цього їх направлять на захист стратегічних об’єктів для Росії, зокрема космодрому «Байконур», полігону для випробувань засобів ППО та інших.