Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення

Генеральна прокуратура Казахстану порушила кримінальні справи про масові заворушення й акти тероризму у звʼязку з масовими протестами проти правлячого режиму.

Як повідомляють низка місцевих ЗМІ, учасникам протестів може загрожувати увʼязнення від 8 років до довічного з позбавленням громадянства.

Крім цього, створено міжвідомчу слідчу групу для ведення кримінальних справ про заворушення. Раніше відповідне доручення дав президент Касим-Жомарт Токаєв.