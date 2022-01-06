Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення

Генеральна прокуратура Казахстану порушила кримінальні справи про масові заворушення й акти тероризму у звʼязку з масовими протестами проти правлячого режиму.
Як повідомляють низка місцевих ЗМІ, учасникам протестів може загрожувати увʼязнення від 8 років до довічного з позбавленням громадянства.
Крім цього, створено міжвідомчу слідчу групу для ведення кримінальних справ про заворушення. Раніше відповідне доручення дав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Протести на площах міст тривають. Напружена обстановка в Алмати — туди зігнали бронетехніку і військових для підсилення поліції та Нацгвардії. Силовики продовжують так звану «контртерористичну операцію» у місті. Раніше в МВС повідомляли, що «зачистили» центральну площу від демонстрантів із застосуванням зброї.
У столиці країни обмежили виїзд і вʼїзд (з 23:00 до 07:00). Виняток лише для осіб і транспорту, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти правлячого режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати з 6 січня почалася «зачистка».
- Станом на 6 січня під час протестів загинули щонайменше 30 демонстрантів. У МВС заявили про 18 загиблих силовиків. Загалом поранення дістали понад тисячу людей, затримано — майже 2,5 тисячі. Точних даних щодо кількості загиблих досі немає.