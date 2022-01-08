Протесты в Казахстане: в Алматы во время беспорядков погибли дети, Россия круглосуточно перебрасывает самолеты с военными и техникой

В Казахстане продолжается «антитеррористическая операция», в Алматы в 22 часа включали сирены, напоминавшие о начале комендантского часа.

Об этом сообщают Informburo.kz и ряд других местных СМИ.

По данным правоохранительных органов Казахстана, в Восточно-Казахстанской области задержали 500 человек, которые якобы были под действием наркотиков. У задержанных изъяли самодельное холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Также правоохранители рассказали, что в Жамбылской области задержали 139 человек с оружием. Кроме того, у задержанных якобы была киргизская валюта. В настоящее время во всех регионах продолжается режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Тем временем государственный телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт города Алматы закрыт на неопределенное время.

«Когда будет возобновлена деятельность аэропорта Алматы, пока неизвестно. Точная информация о возобновлении его работы появится позже», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что аэропорт начнет работать 10 января.