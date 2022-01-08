Протесты в Казахстане: в Алматы во время беспорядков погибли дети, Россия круглосуточно перебрасывает самолеты с военными и техникой

В Казахстане продолжается «антитеррористическая операция», в Алматы в 22 часа включали сирены, напоминавшие о начале комендантского часа.
Об этом сообщают Informburo.kz и ряд других местных СМИ.
По данным правоохранительных органов Казахстана, в Восточно-Казахстанской области задержали 500 человек, которые якобы были под действием наркотиков. У задержанных изъяли самодельное холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Также правоохранители рассказали, что в Жамбылской области задержали 139 человек с оружием. Кроме того, у задержанных якобы была киргизская валюта. В настоящее время во всех регионах продолжается режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Тем временем государственный телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт города Алматы закрыт на неопределенное время.
«Когда будет возобновлена деятельность аэропорта Алматы, пока неизвестно. Точная информация о возобновлении его работы появится позже», — указывает телеканал.
Ранее сообщалось, что аэропорт начнет работать 10 января.
Россия круглосуточно перебрасывает в Казахстан самолетами Ил-76 и Ан-124 подразделения Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Интерфакс.
Более 70 самолетов выполнят свыше 20 рейсов для переброски техники и десантников из российского города Иваново в Казахстан. В частности, перебрасываются новые бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».
8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 января поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора они договорились провести онлайн-саммит ОДКБ.
Сегодня, 8 января, стало известно о гибели детей во время столкновений в Алматы. По словам уполномоченного по правам ребенка Аружаны Саин, во время беспорядков в Алматы застрелили 11-летнего мальчика, который 5 января шел по улице с родителями, цитирует «Радио Азаттик».
Также был ранен 15-летний мальчик, который вместе с отцом ехал в автомобиле. Машину обстреляли неизвестные. В настоящее время подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. Отец также ранен и госпитализирован.
Позже местные СМИ сообщили о смерти 4-летней девочки. Она ехала с дядей за продуктами в машине вечером 6 января, когда началась стрельба. Кроме девочки, в автомобиле было еще двое детей, они ранены.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- По последним данным МВД Казахстана, в стране задержаны 4 404 человека, в том числе иностранные граждане. В настоящее время неизвестно, сколько человек погибли, но по информации силовиков, в протестах погибли 18 силовиков и 26 протестующих. Точных данных пока нет.