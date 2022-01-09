В Казахстане за время протестов задержали почти 6 тысяч человек

В Казахстане за семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек, в том числе иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Как передает ТАСС, в Министерстве внутренних дел страны заявили, что среди задержанных 300 беглецов, которые пытались покинуть страну с оружием и деньгами.

KazTAG пишет, что из общего числа задержанных более 500 человек уже находятся под административным арестом, а 134 — подозреваются в особо тяжких преступлениях.

Также в МВД уточнили количество погибших силовиков — 16, а не 18, как сообщалось ранее. За время протестов пострадали 1,3 тысячи полицейских, бойцов Нацгвардии и военных.