Лидеры стран постсоветского «аналога НАТО» 10 января проведут онлайн-конференцию. В ней примет участие Путин

В понедельник, 10 января, лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут онлайн-саммит в формате видеоконференции.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в онлайн-конференции примет участие президент России Владимир Путин.
Напомним, 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора они договорились провести онлайн-саммит ОДКБ.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил военную помощь у стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. За семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек, в том числе иностранцев.