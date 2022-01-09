Лидеры стран постсоветского «аналога НАТО» 10 января проведут онлайн-конференцию. В ней примет участие Путин

В понедельник, 10 января, лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут онлайн-саммит в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — говорится в сообщении.