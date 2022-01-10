Президент Казахстана назвал протесты «попыткой государственного переворота» и заявил об участии в ней «заграничных боевиков»

«Все события с начала года составляют звенья одной цепи. Деструктивными силами предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались. Но организаторы не оставили своих планов. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов ростом цен на газ. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, бандиты и мелкие хулиганы. Речь идет о попытке госпереворота», — сказал он.

Массовые протесты, всколыхнувшие Казахстан в начале января, были попыткой государственного переворота в стране.

По словам Токаева, подготовка к нему длилась долгое время, «год, два, три — покажет следствие», а действия координировались из одного центра.

«Спланированная операция перешла в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телеканалы. Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен на Алматы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны», — рассказал президент Казахстана.

По его мнению, «террористы» рассчитывали оттянуть на себя правоохранителей, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.