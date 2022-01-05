В Казахстане четвертый день протесты, валят памятник Назарбаеву, а в столице ввели комендантский час. Это казахский Майдан? Кремлю это выгодно или нет? А что Запад? Отвечаем на главные вопросы

Кто главный в Казахстане?

Казахстан ― авторитарная страна. С 1990 по 2019 год президентом был Нурсултан Назарбаев. После 29 лет правления он номинально ушел в отставку, а на выборах, результаты которых сфальсифицировали, «победил» Касым-Жомарт Токаев. До этого он занимал должность спикера в сенате.

На деле, власть осталась в руках Назарбаева: он стал пожизненным главой Совета национальной безопасности, в его честь переименовали столицу ― Астану. Теперь она называется Нур-Султан. В стране получился дуумвират: на бумаге президент Токаев, на деле ― Назарбаев. Даже на политические встречи они ездят вдвоем. Например, в конце декабря прошлого года в России прошел «Саммит стран СНГ». На него приехали бывший и нынешний президенты, но Владимир Путин отдельно встретился только с Назарбаевым.

Памятник Назарбаеву в Нур-Султане, который установили в прошлом году. akorda.kz

Важный вопрос: нынешнее правительство Казахстана за Украину или за Россию? Крым чей?

Увы, в 2014 году правительство Казахстана поддержало аннексию Крыма Россией. Министерство иностранных дел страны заявило, что «с пониманием относится к решению России в сложившихся условиях». Также правительство Казахстана назвало псевдореферендум в Крыму настоящим и состоявшимся.

В 2019 году Касым-Жомарт Токаев дал понять, что отношение к аннексии не изменилось. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово в отношении Крыма», ― сказал он в интервью Deutsche Welle. А вот жители страны запустили в соцсетях флешмоб. Они публиковали посты с нарисованным ослом, хештегом «вибачте за нього» и фразой «Крым — это Украина».

Путин и Назарбаев на встрече в 2018 году. Getty Images / «Бабель»

Ясно. Людям надоел Назарбаев, они решили сменить режим?

Надоел, но протесты начались не с этого. В конце декабря — начале января в Мангистауской области страны ― два крупнейших города Жанаозен и Актау (административный центр) — начал резко дорожать сжиженный газ. Именно в этом районе 90% автомобилей, грузовиков и автобусов ездят на сжиженном газе. Цена газа поднялась с 60 тенге (около 3,8 гривны) до 120 тенге (7,6 гривны) за литр. Поэтому 2 января недовольные жители Жанаозена вышли на митинг к зданию местной администрации и перекрыли дороги.

А почему подорожал газ?

Казахстан третий в регионе после России и Туркменистана по добыче газа. Практически весь газ в стране ― казахстанский. В 2019 году началась газовая реформа, завершилась она как раз 1 января 2022 года. Теперь весь сжиженный газ продают через онлайн-платформы ― биржи. До этого правительство субсидировало цены на газ ― топливо продавалось по заниженной цене, производителям в убыток. Кроме того, участники «черного рынка» продавали казахстанский дешевый газ в страны, где он стоит куда дороже. Потому и решили реформировать систему.

С переходом на электронную систему торгов производители сами начали регулировать цены. Как только в каком-нибудь городе начинался дефицит газа ― его цена резко росла. Так и случилось в Жанаозене. Казахи решили, что это сговор производителей газа и что те искусственно завышают цену.

И что случилось после митинга в Жанаозене?

Митинг длился весь день, а к ночи протесты начались в крупнейшем городе региона ― Актау. На следующий день митинги прошли в Алматы, Атырау, Шымкенте и других городах. К утру 3 января в некоторых протестных городах власть начала глушить интернет и стягивать спецназ и технику. Но протестующих не разгоняли.

Карта протестов в Казахстане по состоянию на 18:00 5 января. «Бабель»

И как отреагировали правительство и президент?

Власть пошла на уступки. В ночь на 3 января президент Токаев распорядился создать специальную комиссию, чтобы урегулировать цены на газ. На заправках газ подешевел с 120 до 80—90 тенге. Токаев призвал протестующих «не нарушать порядок» и начать диалог. Это не помогло — 4 января протесты продолжились. На митингах начали звучать политические требования: отправить в отставку правительство и на деле отстранить от власти Назарбаева.

В ночь на 5 января Токаев отправил правительство в отставку и поручил государству регулировать цены на газ. Это тоже не помогло — протесты начались по всей стране, кроме столицы. В Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение. В некоторых городах спецназ начал разгоны митингующих светошумовыми гранатами.

К полудню 5 января в Алматы протестующие штурмовали местную администрацию и первую резиденцию президента ― они загорелись. Также протестующие сожгли несколько десятков полицейских машин. Протесты продолжились и в других городах. В столице Нур-Султане ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Пострадавшие и убитые есть?

Пока достоверной информации об этом нет. Протесты продолжаются, в стране глушат интернет, информация из разных городов противоречивая. Единственные официальные данные выдает комендатура в Алматы: «Разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 80 предприятий общепита, порядка 100 офисов. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков».

Горящий автобус на улице Алматы. Getty Images / «Бабель»

А российский след в этом есть? Протесты выгодны Кремлю или наоборот?

Казахстан — давний торговый и дипломатический партнер России. Обе страны, вместе с Арменией, Беларусью и Кыргызстаном входят в Евразийский экономический союз. Это тот самый «Таможенный союз», в который Виктор Янукович хотел включить и Украину в 2013 году.

Информации о том, что за протестами стоит Россия, нет. Пока МИД РФ обошелся сухим комментарием на этот счет: там заявили, что «внимательно следят за событиями в братской соседней стране Казахстане, выступают за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не через уличные беспорядки».

Ни российские, ни казахстанские власти пока не заявляют, что протесты инспирировал и финансирует Запад. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по центральному телеканалу. Он заявил, что стал главой Совета безопасности вместо Назарбаева, что остается в столице и продолжит реформы. Он обвинил протестующих в том, что за митинги им платят деньги, и назвал их «бандитами, насильниками и хулиганами». Кто именно платит протестующим, Токаев не уточнил.

Тем временем, российские националистические блогеры уже начали писать, что Россия должна защитить русскоязычное население Казахстана.

Это первый раз в Казахстане такое?

Такие масштабные протесты ― да. Однако в мае 2011 года тоже в Жанаозене на митинг вышли нефтяники. Они требовали повысить зарплаты, но правительство требования проигнорировало и митинги продлились до декабря. В городе отключили интернет и не пускали туда журналистов. На День независимости, 16 декабря 2011 года, на площадь пришли полицейские и расстреляли протестующих из автоматов Калашникова. Официально ― убили 16 человек, неофициально ― больше 60.