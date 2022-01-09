США требуют от Казахстана объяснить необходимость привлечения подразделений ОДКБ к разгону протестов

США подали запрос к Казахстану о причине необходимости привлечения сил государств-членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления протестов.

Об этом в эфире CNN 9 января заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, цитирует Reuters.

«У нас есть реальные вопросы, почему они были вынуждены позвать эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал он.