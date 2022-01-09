США требуют от Казахстана объяснить необходимость привлечения подразделений ОДКБ к разгону протестов

США подали запрос к Казахстану о причине необходимости привлечения сил государств-членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления протестов.
Об этом в эфире CNN 9 января заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, цитирует Reuters.
«У нас есть реальные вопросы, почему они были вынуждены позвать эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал он.
По мнению Блинкена, Казахстан должен быть в состоянии мирно справиться с протестами.
Также госсекретарь США осудил приказ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева силовикам открывать огонь по протестующим без поражения.
«Приказ стрелять на поражение в той мере, в какой он существует, неправильный и должен быть отменен», — сказал Блинкен в эфире на канале ABC.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил военную помощь у стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. За семь дней протестов задержали 5,8 тысяч человек, в том числе иностранцев. Украинцев среди них нет.