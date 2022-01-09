США вимагають від Казахстану пояснити необхідність залучення підрозділів ОДКБ до розгону протестів

США подали запит до Казахстану про причину необхідності залучення сил держав-членів Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) для придушення протестів.
Про це в ефірі CNN 9 січня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, цитує Reuters.
«У нас є реальні запитання про те, чому вони були змушені покликати цю організацію, в якій домінує Росія. Ми просимо розʼяснень щодо цього», — сказав він.
На думку Блінкена, Казахстан повинен мати можливість мирно впоратися з протестами.
Також держсекретар США засудив наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва силовикам відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження.
«Наказ стріляти на ураження тією мірою, якою він існує, є неправильним і повинен бути скасований», — сказав Блінкен в ефірі на каналу ABC.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти. За сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців. Українців серед них немає.