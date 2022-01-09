МЗС: Казахстан не можуть залишити понад 100 українців, постраждалих чи затриманих громадян України немає

Також Ніколенко зауважив, що міжнародний аеропорт «Алмати» нині не приймає і не відправляє цивільні літаки, бо використовується для військово-транспортної авіації держав-членів Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ).

«Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний звʼязок та інформуватиме їх про подальші кроки», — розповів він.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко «Європейській правді» .

Із Казахстану через масові протести не можуть вилетіти українці, лише в Алмати перебуває 116 громадян України.

«Враховуючи силову операцію, що триває, та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання», — наголосив речник.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам опрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану, якщо авіасполучення найближчим часом не відновлять.

За попередньою інформацією, на сьогодні, 9 січня, був запланований авіарейс за маршрутом Нур-Султан — Київ.

Окремо у МЗС України повідомили, що загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.