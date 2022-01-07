Президент Казахстану виступив із відеозверненням — наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 7 січня виступив із відеозверненням на тлі масових протестів у країні. Він заявив, що наказав відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження і що «терористів і бандитів треба знищувати — і це буде зроблено найближчим часом».
Токаєв заявив, що «бойовики» (учасники акцій протесту) досі не склали зброї, а тому «спецоперація» проти них триває — їх «ліквідують», якщо вони не здадуться.
Президент Казахстану зазначив, що підготовкою «бойовиків» займався «єдиний командний пункт» і що країна має справу «як із місцевими, так і з іноземними бандитами та терористами». Крім цього, Токаєв назвав вільні ЗМІ, яких у країні майже немає, і «зарубіжних діячів» співучасниками трагедії — «через дії терористів постраждали та вбиті сотні цивільних і військових».
Щодо вимог учасників акцій протесту, то Токаєв почув ті, «які виражались у мирних формах». Зазначимо, що першочерговою вимогою було зниження цін на газ, а потім люди на протестах почали висувати політичні вимоги: відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття.
- У Казахстані шостий день — із 2 січня — продовжуються протести, які почались через різке підвищення цін на скраплений газ. До вечора 4 січня люди на протестах почали висувати політичні вимоги: відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Попри відставку уряду та зниження цін на газ, протести не припинилися, а лише посилилися — тепер активісти штурмують будівлі адміністрацій і борються з поліцією.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати з 6 січня почалася «зачистка». Прокуратура Казахстану вже порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення. Станом на 7 січня в Казахстані вбиті (за даними МВС) 26 учасників протестів, три тисячі затримані.