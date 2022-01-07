«Миротворцями» в Казахстані командуватиме глава російського десанту Андрій Сердюков — він же керував захопленням Криму

У Казахстані «миротворцями» з ОДКБ керуватиме Андрій Сердюков — командувач Повітряно-десантних військ Росії, який у 2014 році очолював «спецоперацію» з окупації Криму.
Про те, що Сердюков керуватиме військовими в Казахстані, 7 січня повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, цитує російське агентство Интерфакс.
Російське державне інформаційне агентство РИА у 2016 році написало профайл про Сердюкова, якого тоді ще тільки хотіли призначити главою десантників. У статті йшлося, що Сердюков очолював «спеціальну операцію у Криму навесні 2014 року» — окупацію, він був главою штабу Південного військового округу. Ось так про Сердюкова РИА пише в тому ж матеріалі: «Його командний досвід знайшов відображення у рішеннях і діях на Кримському напрямку навесні 2014 року».
У серпні 2015 року Служба безпеки України оприлюднила прізвища російських генералів, які командують військами на Донбасі: Андрій Сердюков керував формуванням і застосуванням російсько-окупаційних військ (позивний «Сєдов»). Під його керівництвом створили Центр територіальних військ Південного військового округу для управління операцією проти України.
- 4 січня президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати із 6 січня почалася «зачистка». Прокуратура Казахстану вже порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення. Станом на 7 січня в Казахстані вбиті (за даними МВС) 26 учасників протестів, три тисячі людей затримані. 7 січня президент країни наказав відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження.
- У Казахстані шостий день — із 2 січня — продовжуються протести, які почались через різке підвищення цін на скраплений газ. До вечора 4 січня люди на протестах почали висувати політичні вимоги: відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Попри відставку уряду та зниження цін на газ, протести не припинилися, а лише посилилися — тепер активісти штурмують будівлі адміністрацій і борються з поліцією.