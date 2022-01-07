«Миротворцами» в Казахстане будет командовать глава российского десанта Андрей Сердюков — он же руководил захватом Крыма

В Казахстане «миротворцами» из ОДКБ будет руководить Андрей Сердюков — командующий Воздушно-десантными войсками России, который в 2014 году возглавлял «спецоперацию» по оккупации Крыма.
О том, что Сердюков будет руководить военными в Казахстане, 7 января сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, цитирует российское агентство Интерфакс.
Российское государственное информационное агентство РИА в 2016 году написало профайл о Сердюкове, которого тогда еще только хотели назначить главой десантников. В статье говорится, что Сердюков возглавлял «специальную операцию в Крыму весной 2014 года» — оккупацию, он был главой штаба Южного военного округа. Вот так о Сердюкове РИА пишет в том же материале: «Его командный опыт нашел отражение в решениях и действиях на Крымском направлении весной 2014 года».
В августе 2015 года Служба безопасности Украины обнародовала фамилии российских генералов, командующих войсками на Донбассе: Андрей Сердюков руководил формированием и применением российско-оккупационных войск (позывной «Седов»). Под его руководством был создан Центр территориальных войск Южного военного округа для управления операцией против Украины.
- 4 января президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка». Прокуратура Казахстана уже завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение. По состоянию на 7 января в Казахстане убиты (по данным МВД) 26 участников протестов, три тысячи человек задержаны. 7 января президент страны приказал открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения.
- В Казахстане шестой день — со 2 января — продолжаются протесты, которые начались из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. К вечеру 4 января люди на протестах начали выдвигать политические требования: отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Несмотря на отставку правительства и снижение цен на газ, протесты не прекратились, а только усилились — теперь активисты штурмуют здания администраций и борются с полицией.