Авіакатастрофа МАУ: Іран порушив домовленості і приховує імена винних

Офіс генерального прокурора напередодні другої річниці знищення пасажирського літака МАУ PS752 військовими Ірану повідомив, що іранська сторона проігнорувала запити України і порушила досягнуті домовленості.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що Іран не дав можливості українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до суду, а також продовжує ретельно приховувати імена і посади обвинувачених та їх дії.

Незважаючи на це, він запевнив, що українська сторона рухається вперед у кримінальному провадженні і в цій справі прокуратурі допомагають Канада, Велика Британія та Швеція, які також втратили громадян у катастрофі. У рамках справи досліджено 8 звітів, чотири з яких іранські, а прокурори та СБУ щодня збирають докази з доступної інформації.

Якубовський додав, що у справі допитали понад 50 людей і провели з експертами понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів. Наразі триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.