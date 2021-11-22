В Ірані розпочалися слухання у справі про знищення літака МАУ. У МЗС України вважають участь українського посла недоцільною

В Іранському військовому суді розпочалися слухання у справі про знищення пасажирського літака МАУ PS752 у січні 2020 року.
Про це повідомляє Associated Press.
На першому засіданні були присутні 10 іранських військовослужбовців різних рангів, які перебувають у статусі підозрюваних, сімʼї загиблих та їхні адвокати, які представляли 103 позивачів. На цьому засіданні суд устиг заслухати адвокатів. Імена підозрюваних не розкривають.
Міністерство закордонних справ України повідомило, що на засідання був запрошений український посол в Ірані, за що висловило подяку іранській стороні. При цьому відомство зазначило, що досі не отримало від Ірану всі запитувані документи та інформацію, а лише частину.
У звʼязку із цим МЗС вважає недоцільною участь посла України у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт.
«Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам. Наша мета залишається незмінною — встановлення істини та притягнення винних до відповідальності», — заявили в МЗС.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.
- Червневий звіт канадської експертизи показав, що цивільні і військові органи Ірану несуть повну відповідальність за загибель рейсу МАУ.
- У жовтні Офіс генпрокурора повідомив, що Іран не надав повних відповідей, а частину запитів проігнорував.