В Ірані розпочалися слухання у справі про знищення літака МАУ. У МЗС України вважають участь українського посла недоцільною

В Іранському військовому суді розпочалися слухання у справі про знищення пасажирського літака МАУ PS752 у січні 2020 року.

Про це повідомляє Associated Press.

На першому засіданні були присутні 10 іранських військовослужбовців різних рангів, які перебувають у статусі підозрюваних, сімʼї загиблих та їхні адвокати, які представляли 103 позивачів. На цьому засіданні суд устиг заслухати адвокатів. Імена підозрюваних не розкривають.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що на засідання був запрошений український посол в Ірані, за що висловило подяку іранській стороні. При цьому відомство зазначило, що досі не отримало від Ірану всі запитувані документи та інформацію, а лише частину.

У звʼязку із цим МЗС вважає недоцільною участь посла України у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт.

«Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам. Наша мета залишається незмінною — встановлення істини та притягнення винних до відповідальності», — заявили в МЗС.