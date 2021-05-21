Суд Канади визнав знищення літака МАУ в Ірані терористичним актом

Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав терористичним актом знищення літака МАУ PS752 Тегеран — Київ.

Про це повідомляє Globalnews.

Суд задовольнив позов чотирьох сімей проти Ірану, родичі яких загинули в авіакатастрофі. Суд спирався в своєму рішенні на висновки двох експертів, які прийшли до висновку, що військові «Корпусу вартових Ісламської революції» навмисне збили літак і знали, що рейс був цивільним.

Суддя прийняв рішення з формулюванням: «Позивачі довели, що збиття відповідачами рейсу PS752 було терористичним актом». Представники Ірану в процесі участі не брали, тому їх захист ніхто не забезпечував.

Рішення передадуть владі Ірану. Позивачі тепер зможуть вимагати компенсації у Ірану.