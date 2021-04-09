МЗС звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співробітництва в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Україна звинуватила Іран у маніпуляціях і відмові від співробітництва в розслідуванні причин катастрофи літака МАУ, що сталася в січні 2020 року під Тегераном.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

«Замість того щоб взяти до уваги обʼєктивні зауваження, які ґрунтуються на міжнародному досвіді розслідування авіакатастроф, іранська сторона вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони», — заявили в МЗС.

Міністерство підкреслює, що Іран маніпулює, кажучи, що під час двох раундів переговорів були надані пояснення щодо причин катастрофи. «Ці причини мало б офіційно підтвердити й технічне розслідування, яке Іран мав проводити відповідно до норм міжнародного права, й у фінальному звіті, що був опублікований лише в березні цього року — через понад 14 місяців з дня катастрофи. Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній правильній. При цьому відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка справді стала фатальною. Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони», — заявляють в МЗС.

Також у відомстві зауважили, що Україна «не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію збиття PS752». Іран, натомість, як стверджують у МЗС, всіма силами просуває вигідну для себе версію про людську помилку і навіть не намагається проаналізувати причини, що призвели до фатальної помилки, якщо справді катастрофа сталася через неї.

Також МЗС звернуло увагу, що українська сторона лише зі ЗМІ дізналась про десятьох осіб, яким висунуто звинувачення у зв’язку зі збиттям українського літака. «Іран у рамках зазначених механізмів не повідомив Україну, попри численні запити, ані про імена та посади цих осіб, ані навіть про статтю, яка їм інкримінується», — обурюються в міністерстві. Іран досі не надав Україні левову частину матеріалів, зокрема факти і докази, які обіцяв надати пів року тому.