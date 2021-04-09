МИД обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета МАУ

Украина обвинила Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании причин катастрофы самолета МАУ, которая произошла в январе 2020 года под Тегераном.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Вместо того чтобы учесть объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны», — заявили в МИД.

Министерство подчеркивает, что Иран манипулирует, говоря, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. «Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной. При этом отсутствует анализ причин и цепочки событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой. Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны», — заявляют в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что Украина «не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию катастрофы PS752». Иран же, как утверждают в МИД, всеми силами продвигает выгодную для себя версию о человеческой ошибке и даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если катастрофа на самом деле произошла из-за нее.

Также МИД обратил внимание, что украинская сторона только из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлены обвинения по сбитому украинскому самолету. «Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», — возмущаются в министерстве. Иран до сих пор не предоставил Украине львиную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.