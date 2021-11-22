В Иране начались слушания по делу об уничтожении самолета МАУ. В МИД Украины считают участие украинского посла нецелесообразным

В Иранском военном суде начались слушания по делу об уничтожении пассажирского самолета МАУ PS752 в январе 2020 года.
Об этом сообщает Associated Press.
На первом заседании присутствовали 10 иранских военнослужащих разных рангов, которые находятся в статусе подозреваемых, семьи погибших и их адвокаты, представлявшие 103 истцов. На этом заседании суд успел заслушать адвокатов. Имена подозреваемых не раскрывают.
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на заседание был приглашен украинский посол в Иране, за что выразило благодарность иранской стороне. При этом ведомство отметило, что до сих пор не получило от Ирана все запрашиваемые документы и информацию, а лишь часть.
В связи с этим МИД считает нецелесообразным участие посла Украины в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт.
«Мы призываем Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам. Наша цель остается неизменной — установление истины и привлечение виновных к ответственности», — заявили в МИД.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.
- Июньский отчет канадской экспертизы показал, что гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за гибель рейса МАУ.
- В октябре Офис генпрокурора сообщил, что Иран не предоставил полных ответов, а часть запросов проигнорировал.