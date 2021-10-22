Авиакатастрофа МАУ: Иран не предоставил полных ответов прокуратуре, а часть запросов проигнорировал

Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы (в целом их 24) о правовой помощи по делу уничтожения пассажирского самолета МАУ PS752, а часть запросов Офиса генпрокурора проигнорировал.
Об этом сообщает Офис генпрокурора по итогам встречи Ирины Венедиктовой с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Эсмаилионом и помощницей посла Канады в Украине Мавурнин Муни.
«Весь прошлый год Украина и Иран двигались отдельными путями: в Иране своя квалификация и свое дело, к материалам которого мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемым в суд, однако сведения о них тщательно скрываются», — заявила Венедиктова.
Она уточнила, что уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров. В июне украинская сторона согласилась на предложение ознакомиться с материалами дела в судебных органах Ирана и на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране без права голоса, но предложения с иранской стороны так и остались обещаниями.
Офис генпрокурора сразу же направил письмо о согласовании в соответствии с рабочим порядком процедуры ознакомления, но за 4 месяца так и не получил ответа. Прокуроры так не получили доступа к материалам, что свидетельствует о нарушении международных обязательств со стороны Ирана. ОГП, однако, снова обратится в компетентные органы.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.
- Июньский отчет канадской экспертизы показал, что гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за гибель рейса МАУ.