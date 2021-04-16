Секретарь СНБО Данилов: Иран намеренно сбил самолет МАУ

Секретарь СНБО добавил, что не делился своей теорией с канадскими властями, но рассказал, что прямо спросил об этом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во время своего официального визита в Тегеран после аварии. Тот лишь заверил, что его политическая фракция не имела отношения к тому, что произошло с рейсом МАУ.

Он не верит, что это произошло случайно. «Это было намеренно. Это была сознательная атака», — утверждает Данилов.

«Когда я был в Тегеране, я прямо спросил у своего коллеги: «Зачем вы это сделали?» Он мне очень честно ответил: что они не были заинтересованы в сбивании этого самолета, но Иран — это страна, где существуют различные группы влияния. Там есть как минимум три различные военные группы, подчиненные трем различным командованиям, в частности, «Корпус стражей Исламской революции», но не только они», — рассказал Данилов.

По мнению Данилова, в ночь на 8 января 2020 года Иран пытался создать ситуацию для отвлечения внимания, что помогло бы поставить эскалацию на паузу. Он сравнил это с катастрофой рейса MH17 в 2014 году.

«Если вы вспомните MH17, который россияне сбили по приказу военного руководства... активные военные действия после той катастрофы прекратились, потому что весь мир сконцентрировался на том, чтобы понять, что произошло.... Если такую же логику применить к тому, что произошло 8 января, произошло убийство Сулеймани, после чего ожидали настоящей войны. После сбивания самолета и гибели, вместе с другими, наших граждан, это [полномасштабная война] сместилась с первого места по приоритету на десятое», — настаивает секретарь СНБО.