Секретарь СНБО Данилов: Иран намеренно сбил самолет МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что отказ Ирана предоставить полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы самолета МАУ демонстрирует, что самолет сбили преднамеренно.
Об этом он заявил канадскому изданию Globe and Mail, передает «BBC Украина». Полная версия доступна на сайте издания по подписке.
Он не верит, что это произошло случайно. «Это было намеренно. Это была сознательная атака», — утверждает Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что не делился своей теорией с канадскими властями, но рассказал, что прямо спросил об этом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во время своего официального визита в Тегеран после аварии. Тот лишь заверил, что его политическая фракция не имела отношения к тому, что произошло с рейсом МАУ.
«Когда я был в Тегеране, я прямо спросил у своего коллеги: «Зачем вы это сделали?» Он мне очень честно ответил: что они не были заинтересованы в сбивании этого самолета, но Иран — это страна, где существуют различные группы влияния. Там есть как минимум три различные военные группы, подчиненные трем различным командованиям, в частности, «Корпус стражей Исламской революции», но не только они», — рассказал Данилов.
По мнению Данилова, в ночь на 8 января 2020 года Иран пытался создать ситуацию для отвлечения внимания, что помогло бы поставить эскалацию на паузу. Он сравнил это с катастрофой рейса MH17 в 2014 году.
«Если вы вспомните MH17, который россияне сбили по приказу военного руководства... активные военные действия после той катастрофы прекратились, потому что весь мир сконцентрировался на том, чтобы понять, что произошло.... Если такую же логику применить к тому, что произошло 8 января, произошло убийство Сулеймани, после чего ожидали настоящей войны. После сбивания самолета и гибели, вместе с другими, наших граждан, это [полномасштабная война] сместилась с первого места по приоритету на десятое», — настаивает секретарь СНБО.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет.
- 31 декабря Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы. До этого в Тегеране заявили, что выплатят семьям жертв по $150 тысяч, но МИД Украины выразил недовольство. Канада тоже возмутилась, заявив, что сумму компенсации определят на переговорах после расследования.