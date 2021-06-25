Отчет канадской экспертизы: Гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за уничтожение рейса МАУ

Отчет группы судебных экспертов Канады подтверждает полную ответственность гражданских и военных органов Ирана за уничтожение пассажирского самолета МАУ PS752.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Эксперты пришли к трем ключевым выводам:

Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщил авиакомпании о рисках;

оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно допустил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб, запустив в самолет две ракеты класса «земля-воздух»;

военное командование Ирана не предприняло действий, которые могли бы остановить запуск ракет и предотвратить нарушения, а также пыталось скрыть обстоятельства катастрофы.

В документе отмечается, что технический отчет Ирана не отображает всю цепочку событий, а предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации нерелевантны. Риски для гражданских рейсов сохраняются по сей день. Отдельно подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни.

В МИД заявили, что канадский отчет подтверждает позицию Украины о том, что к трагедии привели просчеты во всей системе безопасности гражданской авиации, а не ошибка одного оператора ракетного подразделения.