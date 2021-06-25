Отчет канадской экспертизы: Гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за уничтожение рейса МАУ

Отчет группы судебных экспертов Канады подтверждает полную ответственность гражданских и военных органов Ирана за уничтожение пассажирского самолета МАУ PS752.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Эксперты пришли к трем ключевым выводам:
- Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщил авиакомпании о рисках;
- оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно допустил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб, запустив в самолет две ракеты класса «земля-воздух»;
- военное командование Ирана не предприняло действий, которые могли бы остановить запуск ракет и предотвратить нарушения, а также пыталось скрыть обстоятельства катастрофы.
В документе отмечается, что технический отчет Ирана не отображает всю цепочку событий, а предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации нерелевантны. Риски для гражданских рейсов сохраняются по сей день. Отдельно подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни.
В МИД заявили, что канадский отчет подтверждает позицию Украины о том, что к трагедии привели просчеты во всей системе безопасности гражданской авиации, а не ошибка одного оператора ракетного подразделения.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.