CBC News: У Канады нет доказательств преднамеренного уничтожения самолета МАУ Ираном

Канадская экспертиза не нашла доказательств того, что Иран преднамеренно сбил пассажирский самолет МАУ PS752 Тегеран — Киев.

Об этом сообщает CBC News, журналисты которого ознакомились с отчетом. Сам отчет пока не обнародован.

Иран так и не предоставил «достоверного объяснения, почему и как» военные сбили самолет. Команда экспертов пришла к выводу, что к катастрофе привели ряд проступков и бездействие гражданской и военной властей Ирана. Отчет дает Канаде повод ввести санкции против Ирана.

«Гражданская и военная власти Ирана своими действиями и бездействием непосредственно подвергли рейс PS752 и другие гражданские самолеты опасности, создав условия, в которых оператор боевой системы мог запустить ракеты, не удосужившись принять адекватные меры для уменьшения высокого риска», — отмечает вещатель.