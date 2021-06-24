CBC News: У Канады нет доказательств преднамеренного уничтожения самолета МАУ Ираном

Канадская экспертиза не нашла доказательств того, что Иран преднамеренно сбил пассажирский самолет МАУ PS752 Тегеран — Киев.
Об этом сообщает CBC News, журналисты которого ознакомились с отчетом. Сам отчет пока не обнародован.
Иран так и не предоставил «достоверного объяснения, почему и как» военные сбили самолет. Команда экспертов пришла к выводу, что к катастрофе привели ряд проступков и бездействие гражданской и военной властей Ирана. Отчет дает Канаде повод ввести санкции против Ирана.
«Гражданская и военная власти Ирана своими действиями и бездействием непосредственно подвергли рейс PS752 и другие гражданские самолеты опасности, создав условия, в которых оператор боевой системы мог запустить ракеты, не удосужившись принять адекватные меры для уменьшения высокого риска», — отмечает вещатель.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.