CBC News: У Канади немає доказів умисного знищення літака МАУ Іраном

Канадська експертиза не знайшла доказів того, що Іран навмисно збив пасажирський літак МАУ PS752 Тегеран — Київ.

Про це повідомляє CBC News, журналісти якого ознайомилися зі звітом. Сам звіт поки не оприлюднений.

Іран так і не надав «достовірного пояснення, чому і як» військові збили літак. Команда експертів дійшла висновку, що до катастрофи призвела низка проступків і бездіяльність цивільної та військової влади Ірану. Звіт дає Канаді привід ввести санкції проти Ірану.

«Цивільна і військова влада Ірану своїми діями і бездіяльністю безпосередньо піддали рейс PS752 та інші цивільні літаки небезпеці, створивши умови, в яких оператор бойової системи міг запустити ракети, не спромігшись вжити адекватних заходів для зменшення високого ризику», — зазначає мовник.