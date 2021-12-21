Авиакатастрофа МАУ: Иран нарушил договоренности и скрывает имена виновных

Офис генерального прокурора в канун второй годовщины уничтожения пассажирского самолета МАУ PS752 военными Ирана сообщил, что иранская сторона проигнорировала запросы Украины и нарушила договоренности.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что Иран не дал возможности украинским прокурорам ознакомиться с материалами уголовного дела, которое уже отправили в суд, а также продолжает тщательно скрывать имена и должности обвиняемых лиц и их действия.

Несмотря на это он заверил, что украинская сторона движется вперед в уголовном производстве и в этом деле прокуратуре помогают Канада, Великобритания и Швеция, также потерявшие граждан в катастрофе. В рамках дела исследованы 8 отчетов, четыре их которых иранские, а прокуроры и СБУ ежедневно собирают доказательства из доступной информации.

Якубовский добавил, что по делу допросили более 50 человек и провели с экспертами более 100 осмотров фото и видеоматериалов. Сейчас продолжается комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.