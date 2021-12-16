Міжнародна група висунула Ірану ультиматум щодо переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого літака МАУ під Тегераном вимагає, щоб Іран до 5 січня наступного року підтвердив свою готовність брати участь у переговорах щодо відшкодувань за збиття рейсу.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на сайті МЗС України.

16 грудня міжнародна група з представників Канади, Швеції, Британії та України провела віртуальну зустріч. Вони обговорили відповідь Ірану на свою пропозицію обговорити компенсацію за збиття рейсу МАУ та надіслали ще один запит, яким запросили Іран обговорити претензії та вимоги групи в контексті відшкодування збитків протягом тижня з 17 січня 2022 року.

Група підкреслила, що Іран проявляє «очевидне небажання» конструктивно та вчасно розвʼязувати це питання. У звʼязку з цим у зверненні Ірану висунули ультиматум — до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою.

«Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи розвʼязання цього питання в рамках міжнародного права. Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується», — йдеться у заяві.