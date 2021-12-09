У США дозволили бустерну вакцинацію для підлітків 16—17 років

У США дозволили щепити третьою дозою вакцини від коронавірусу Pfizer підлітків 16—17 років.
Відповідне рішення 9 грудня ухвалило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
Як зазначається, бустерна вакцинація дозволена не менш ніж через шість місяців після первинного повного курсу.
«Вакцинація та ревакцинація, коли вона відповідає критеріям, разом з іншими профілактичними заходами, такими як носіння масок і уникнення великих скупчень людей та погано вентильованих приміщень, залишаються нашими найефективнішими методами боротьби з коронавірусом», — заявила виконувачка обовʼязків комісара FDA, доктор медицини Джанет Вудкок.
- Раніше у Всесвітній організації з охорони здоров’я визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Це можуть бути люди з ослабленим імунітетом і ті, хто вакцинувався інактивованою вакциною (CoronaVac, Sinopharm чи Bharat).
- 19 листопада у США схвалили бустерну дозу вакцин Moderna та Pfizer проти коронавірусу для людей від 18 років. За даними науковців, бустерна доза мРНК-вакцини підвищила нейтралізаційні титри.
- Бустерне щеплення вже запровадили Франція, Молдова (для окремих категорій людей), Італія, Німеччина, Данія, Ірландія.
- В Україні бустерну вакцинацію планують запустити в січні 2022 року.