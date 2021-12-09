У США дозволили бустерну вакцинацію для підлітків 16—17 років

У США дозволили щепити третьою дозою вакцини від коронавірусу Pfizer підлітків 16—17 років.

Відповідне рішення 9 грудня ухвалило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Як зазначається, бустерна вакцинація дозволена не менш ніж через шість місяців після первинного повного курсу.