Науковці: вакцинація проти коронавірусу третьою дозою потрібна не усім

Додаткові бустерні дози вакцини проти COVID-19 не потрібні для усього населення.

Науковці американської Адміністрації з контролю за продуктами та ліками (FDA) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступили проти використання бустерних доз для щеплення від коронавірусної хвороби, повідомляє агенція Reuters.

«Отже, існуючі докази не показують необхідності застосування бустерної дози для усього населення», — зазначили фахівці.

За їх словами, бустерні дози корисні для людей зі слабкою імунною системою.

Водночас FDA дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.

В Україні поки що не розглядають можливість вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини від COVID-19.